DÜZCE(İHA) – Düzce Abhaz Kültür Derneği köklü kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Kafkas Halk Dansları gösterisi renkli görüntülere sahne aldı.

Düzce Abhaz Kültür Derneği tarafından Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen Kafkas Halk Dansları gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteride farklı yaş gruplarından birçok dans topluluğu sahne aldı. APSNI Kafkas Halk Dansları, AVRAAŞA İkinci Bahar Kafkas Halk Dansları, 70’lik Delikanlılar AZAR Grubu ve Otantik Apsua Koşara gibi deneyimli ekiplerin yanı sıra, çocuklardan oluşan ADASZ Çocuk Kafkas Halk Dansları Grubu da yeteneklerini sergiledi. Dansçılar ve müzisyenler, sergiledikleri performanslar, tıklım tıklım dolan salondaki seyircilerden büyük beğeni topladı.

Kafkas Halk Dansları gösterisine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada kültürün bir köprü gibi gelenekten geleceğe aktarmasının önemine işaret ederek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.