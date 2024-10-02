Çağrı merkezinden mağazalardaki müşteri hizmetleri alanına, mobil aplikasyon canlı destekten işitme engelli müşteriler için video chat hizmetine kadar 21 farklı kanaldan teknoloji tutkunlarına dokunan Teknosa, son olarak WhatsApp kanalı kurarak, güncel kampanya ve duyurularını kanalı takip eden tüketicilerle paylaşmaya başladı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, müşterilerine erişim kanallarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Türkiye geneline yayılan mağazaları, çağrı merkezi, web platformları ve sosyal medya kanallarıyla 21 farklı mecradan müşterilerin ihtiyaçlarına anlık çözümler üreten Teknosa, şimdi de WhatsApp kanalını açtı.

Halihazırda WhatsApp ile sipariş oluşturma ve ödeme alma hizmeti bulunan marka, herkesin kolayca erişebileceği yeni oluşturduğu kanalı sayesinde müşterileriyle en güncel kampanyaları, yeni ürünleri, son teknolojik gelişmeleri samimi ve eğlenceli bir dille paylaşıyor.