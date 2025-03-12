DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllü gençleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yok olmaya başlayan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturuyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Yenitaşköprü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Teknolojiden uzak sokak oyunları oynayan yüzleri boyanan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Öğrenciler sokak oyunlarını oynamaya devam edeceklerini söylediler.