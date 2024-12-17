Konyaaltı Belediyesi ve GDG (Google Developer Groups) Antalya işbirliğiyle gerçekleştirilen DevFest, teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinlikte, Yapay Zeka (AI) başta olmak üzere teknoloji dünyasının güncel konuları ele alındı.

Konyaaltı Belediyesi’nin ana sponsorluğunda ve GDG Antalya işbirliğiyle gerçekleştirilen DevFest’24, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde teknoloji meraklılarını buluşturdu. Antalya’nın teknoloji ruhunu harekete geçiren etkinlikte, sürpriz çekilişler, keyifli etkinlikler ve zengin içeriklerle geçen DevFest’24, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikte, alanında uzman konuşmacılar, AI trendleri, makine öğrenimi, teknolojinin iş dünyasına etkisi ve yenilikçi çözümler üzerine ilham verici sunumlar gerçekleştirdi.

İlham verici bilgiler sunuldu

Konyaaltı Belediyesi, girişimcilik ve teknoloji alanında düzenlediği DevFest’24 ile bir kez daha dikkat çekti. Belediye, teknoloji dünyasının en güncel trendlerini bölge gençleriyle buluşturdu. DevFest’24, bu yılki ana teması olan Yapay Zeka ile katılımcılara AI ve makine öğrenimi gibi konularda ilham verici bilgiler sundu. Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, iş dünyasında yapay zekanın etkisini, geleceğe dair yenilikçi çözümleri ve sektördeki güncel gelişmeleri paylaştı. DevFest’24, teknoloji ve inovasyon dolu bir günle tamamlandı.

Kuluçka merkezine büyük ilgi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle hayata geçirilen Konyaaltı Kuluçka Merkezi, etkinlik alanındaki standıyla yoğun ilgi gördü. Girişimcilik ekosistemine dahil olmak isteyen gençler, merkezin sunduğu hizmetleri, altyapı desteği ve eğitim programları hakkında detaylı bilgi aldı. Yetkililer, gençleri inovasyon ve teknoloji odaklı projeleriyle merkeze başvurmaya davet etti.