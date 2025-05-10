SUBÜ Mekatronik Topluluğu tarafından teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturan ‘Teknoloji Zirvesi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mekatronik Topluluğu tarafından ‘Teknoloji Zirvesi’ düzenlendi. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız Salonu’nda 4 ayrı oturumda gerçekleştirilen zirvede; sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar sunumlarında teknoloji sektörü ve çalıştıkları firmalara ilişkin bilgiler paylaşarak iş hayatına yönelik tavsiyelerde bulundu ve gelen soruları cevaplandırdı.