Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC 2025 Ödül Töreni’ne katıldı.

Ege Üniversitesinin akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapılan törene, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in on birincisi Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen TEKNOFEST Ödül Töreni’ne katıldık. TEKNOFSET her yıl daha da büyümeye güçlenmeye devam ediyor. Bilimin, teknolojinin ve millî gururun buluştuğu bu büyük organizasyonda ödül alan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Festivalin akademik paydaşları arasında yer alan Ege Üniversitesi standının havacılık ve teknoloji meraklılarının ilgi odağı olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Her TEKNOFEST’te olduğu gibi, bu yıl da proje takımlarımız millî teknoloji yenilikçi projeler geliştirdiler. Çalışmalarımız teknoloji tutkunları tarafından yakından ilgi gördü. Festival süresince üniversitemizin bilimsel birikimini geleceğe yön veren öğrencilerimizin yenilikçi projeleri, öğretim üyelerimizin rehberliği ve bilimsel birikimimizle; yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sunmanın gururunu hep birlikte yaşadık. Gençlerimizin teknolojiye olan tutkularına tanıklık ettik. Üniversitemiz standını önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Burcu Özsoy ziyaret ederek geleceğe yön veren gençlerimizin projelerine büyük ilgi gösterdi. Ayrıca bilimin eğlenceli dünyasını keşfetmeye gelen minik misafirlerimiz, standımızda hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadılar. Ege Üniversitesi standımızda ülkemizin kıymetli bürokratlarını, değerli üniversite rektörlerimizi, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaktan büyük bir gurur duyduk" diye konuştu.

"Öncü nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bilimle, emekle ve tutkuyla dolu dört günü geride bırakırken; başta üniversitemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, ev sahipliği için KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ege Üniversitesi olarak bilimi ve teknolojiyi merkeze alan etkinliklerde yer almaya, geleceğin bilim insanlarını desteklemeye ve öncü nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Tam akredite, sağlık temalı, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak ülkemizin yerli ve millî teknoloji yolculuğunda daima ön saflarda yer almayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Her biri kendi alanında özveriyle çalışan, disiplinlerarası bakış açılarıyla projeler üreten ve yarışmalara katılarak üniversitemizi gururla temsil eden öğrencilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" dedi.