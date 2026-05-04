Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, çağdaş eğitim yaklaşımlarını öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor. Scientix Projesi kapsamında 27–30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Mersin STEM Çalıştayı”, 100’ü aşkın öğretmenin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Başarılar Ödüllendirildi

Çalıştayın açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, ilçe müdürleri ve YEĞİTEK yetkilileri katıldı. Programda, STEM alanında Avrupa çapında başarı elde ederek Mersin’i temsil eden öğretmenlere plaketleri takdim edildi.

Açılış konuşmasında Özdemirci, çağın gerekliliklerine uygun eğitim modellerine verdikleri önemi vurgulayarak, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Mersin’in STEM alanında uluslararası başarılarla öne çıkan bir merkez haline geldiğini belirtti.

Teoriden Uygulamaya STEM Deneyimi

Çalıştay boyunca öğretmenler; problem çözme, eleştirel düşünme ve üretim becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun bir eğitim programına katıldı. Programın ilk aşamasında Scientix platformu, STEM keşif kampanyaları ve proje hazırlama teknikleri ele alındı.

Uygulama sürecinde ise farklı branşlardan öğretmenler bir araya gelerek özgün STEM projeleri geliştirdi. Bu projeler uluslararası platformlara taşınırken, katılımcılar daha önce öğrencileriyle gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları da paylaşma fırsatı buldu.

Yenilikçi Projeler Öne Çıktı

Çalıştayın sonunda geliştirilen projeler sunuldu ve çeşitli kategorilerde öne çıkan çalışmalar belirlendi. Etkinlik, hem öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlaması hem de Mersin genelinde STEM farkındalığını artırması açısından önemli bir adım oldu.

Program, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve yeni iş birliklerinin kurulmasıyla sona erdi.