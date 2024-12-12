Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda silah, uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, iki ayrı operasyonla yasa dışı silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde E.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, bir adet tabanca, bir adet fişek, bir gram metamfetamin, üç adet uzun saplı bıçak ve altı adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Aynı gün Hayrabolu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde ise M.A. isimli şahsın üst aramasında bir adet tabanca ve bir adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.