Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Plevne Caddesi ile Didem Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.S. idaresindeki 09 HS 013 plakalı otomobil ile cadde üzerinde ilerleyen 59 AJS 762 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.