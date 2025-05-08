Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi Kemerler mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonla C.H., M.Ö., Ş.Ö. ve N.Ö., 1 yer altı metal arama cihazı ve aparatları, 1 dedektör ve kazmayla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.