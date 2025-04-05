Tekirdağ’ın farklı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’nde M.E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 11,1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.

Bir başka uyuşturucu operasyonu ise Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi’nde gerçekleştirildi. H.E., C.T., M.T. ve B.O. isimli şahısların içinde bulunduğu araçtan dışarıya şeffaf poşet içinde uyuşturucu madde attıkları tespit edildi. Yapılan kontrollerde 4 gram esrar ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şarköy ilçesi Bulgur Mahallesi’nde ise M.B. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

Ayrıca Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde İ.Ş.Ş. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet boş şarjör takılı kurusıkı tabanca ile 14 adet kurusıkı fişek tespit edildi. Şüpheli hakkında 5729 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.