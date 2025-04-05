ABD’de mahkeme, Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün davasını Vermont eyaletindeki mahkemeye gönderdi.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise J. Casper, 25 Mart’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından "Hamas’ı desteklediği gerekçesiyle "gözaltına alınan ve şu anda Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasına ilişkin avukatları sunulan dilekçeye ve ABD Adalet Bakanlığı’nın talebine ilişkin kararını açıkladı. Yargıç Casper, dilekçenin esasına girmeden önce yargı yetkisinin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Yargıç Casper, dilekçe verildiği sırada Öztürk’ün Vermont eyaletinde olduğunu belirterek davanın Vermont’taki mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Yargıç Casper, "Öztürk, dilekçe verildiğinde Vermont’ta olduğu için Vermont, en uygun mahkemedir" ifadelerini kullandı.

Yargıç ayrıca, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran 28 Mart tarihli kararın da Vermont’taki mahkemenin aksi yönde bir hüküm vermesine kadar yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtti.

Yargı yetkisi tartışması sona erdi

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından en yoğun tartışma, davanın hangi eyalette görülmesi gerektiği üzerineydi. Öztürk’ün avukatları, Türk öğrencinin serbest bırakılması için Massachusetts’teki Boston Bölge Mahkemesi’ne dilekçe vermişti. Ancak ABD Adalet Bakanlığı avukatları, Öztürk’ün dilekçesinin yanlış eyalette verildiğini öne sürerek dilekçenin reddedilmesi ya da şu anda gözaltına tutulduğu Louisiana’ya gönderilmesi talebinde bulunmuştu. Öztürk’ün avukatları ise dilekçeyi sundukları sırada "Türk öğrencinin gizlice kaçırıldığı için" nerede olduğunu bilmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek davanın gözaltına alındığı Massachusetts’te kalmasını ya da Vermont’a taşımasını talep etti.

Massachusetts Bölge Yargıcı Casper ise davanın Vermont’a gönderilmesi yönündeki kararıyla söz konusu tartışmayı sonlandırdı. Öztürk’ün avukatları, Casper’ın kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD’de Fulbright bursuyla bulunan ve Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitiminin son yılında olan olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15’te iftara gitmek üzere Massachusetts eyaletine bağlı Somerville’deki evinden çıktıktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai saatler sonra Türk öğrencinin serbest bırakılması için Boston Bölge Mahkemesi’ne acil dilekçe sunmuştu. Öztürk ise Massachusetts’te gözaltına alındıktan sonra aynı gün önce Vermont’a, ertesi gün Louisiana’ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk’ün "Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı.

Öztürk şu anda Louisiana eyaletindeki göçmen gözaltı tesisinde tutuluyor.

Okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti

Öztürk, Mart 2024’te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede, okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite’nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti.