Tekirdağ’da "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 12 aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca dün 07.00-18.00 saatlerinde 11 ilçede, 54 ekip ve 170 personelin katılımıyla 389 noktadaki denetimlerde 28 metruk bina, 52 park, 136 sokak, 895 araç ve 368 şüpheli şahıs kontrol edildi. Toplam 3 bin 502 kişinin UYAP ve GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada kasten yaralama, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma/bulundurma, yasa dışı bulunma gibi suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. 9’u işlemleri sonrası serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan aranan 1 kişi tutuklandı. Yasa dışı bulunma suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi ise göçmen şubeye teslim edildi.

Ayrıca aranan 2 evde 102 gram bonzai, 13 gram metamfetamin, 1 galara ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi yakalanan 4 şüpheliden 1’i gözaltına alınırken, 3’ü serbest bırakıldı.