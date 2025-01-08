Tekirdağ Süleymanpaşa’da Karadeniz’den gelen hamsi ve istavrit, seyyar tezgahlarda 100 TL’den satılıyor. Balıkçılar, artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirterek, balığın bu fiyatlarla hala cazip olduğunu ifade ediyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balık tezgahlarında Karadeniz’den getirilen hamsi ve istavritin kilosu 100 TL’den satılıyor. Balıkçılar, fiyatların neden bu seviyelerde olduğunu açıklarken, maliyetlerin etkisine dikkat çekiyor. Et ve kıyma fiyatlarının yüksekliğiyle balığın daha cazip bir seçenek olduğunu savunan balıkçılar, “Bu fiyatlara balık bedava” ifadelerini kullanıyor. Karadeniz’in soğuk sularından Tekirdağ’a özel olarak getirilen hamsi ve istavrit, Süleymanpaşa’da kurulan seyyar tezgahlarda satılmaya devam ediyor.

“Bu fiyatlara balık bedava”

Balıkçı Nazmi Enes, fiyatlar konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Enes, “Hamsimiz var 150 lira, istavrit var 100 lira. Karadeniz’den özel olarak geldi. Kıymanın kilosu olmuş 500-700 lira. Yani 150 liraya bu balık bedava, 150 liraya et yiyeceksin. Hamsi 150 ama 100 lira da yaparız. Herkes ekmeğinde” dedi.

“Dürüst olarak söylüyorum”

Bir diğer balıkçı Engin Şinik ise balıkların Karadeniz’den Tekirdağ’a gelene kadar fiyat artışına uğradığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şu an hamsi ve istavrit 100 lira. Balıklar Karadeniz bölgesinden gelme. Ben dürüst olarak söylüyorum. Karadeniz’de şu anda balığın kilosu 50 lira ama buraya gelene kadar nakliyesidir, şudur budur el değiştirdiği için 100 liraya satılıyor.”