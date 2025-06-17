Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 25 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda görev yeri değişen kaymakamlar için Tekirdağ Polisevi’nde veda programı düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı iken Tekirdağ Vali Yardımcılığına atanan ve emekliliğe ayrılacak olan Mustafa Güler, Çorlu Kaymakamı iken Konya Ereğli Kaymakamlığına atanan Murat Eren ile Muratlı Kaymakamı iken Sakarya Kaynarca Kaymakamlığına atanan Ahmet Erdoğdu için düzenlenen programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcıları Kaan Peker, Osman Abdullah Günaydın, Mustafa Çek, Günay Öztürk, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı ve protokol üyeleri katıldı.

Programda Vali Soytürk tarafından Vali Yardımcısı Mustafa Güler ile Kaymakamlar Murat Eren ve Ahmet Erdoğdu’ya "Başarı Belgesi" takdim edildi.

Veda programında konuşan Vali Soytürk, "İlimizde vermiş olduğunuz hizmetler sebebiyle teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.