Tekirdağ Çorlu'da bir anda parlayan at, kontrol etmeye çalışan sahibini kol ve bacağından yaraladı. Acı içinde kıvranan adam, hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde 'Kore Mahallesi' mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.K.'nin üzerinde bulunduğu at arabasının seyir halinde olduğu sırada talihsiz bir an yaşandı. Bir anda parladığı öne sürülen at, Ş.K.'ye çifte atarak yere savurdu.

Sağ kol ve sol bacağından yaralanarak acı içinde kıvranan Ş.K. için olay yerine ambulans ve trafik ekibi çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.