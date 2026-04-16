Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanarak, Türkiye'de en çok okul yapan Melikgazi Belediyesi, eğitim yatırımları ile ilçeye altın yıllarını yaşatıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulunun yanına 12 sınıflı bir ortaokul da yapılacak. Melikgazi'de eğitime büyük yatırımlar yapıldığını ve hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarının üzerine sürekli yenilerini eklediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Eğitimi merkeze alan belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Okullar; çocuklarımızın hayatı inşa eden, onları geliştiren, dönüştüren, toplumu geleceğe taşıyan eğitim yuvalarıdır. O yüzden bizim için çok önemli. Türkiye'de en çok okul yapan belediye olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışır okul projelerimizle ilçemizdeki eğitim ihtiyacını gidermiş olduk. Okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseye kadar eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla dönüşüp değişirken yaptığımız hizmetlerle de daha prestijli hale geliyor. Bu kapsamda burada yapımı devam eden Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulumuzun hemen yanı başına 12 sınıflı Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu adında bir ortaokul daha yapacağız. İhale işlemelerinden sonra okulumuzun temelini de atacağız. Bu yeni okullarımız ile bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Kısa zamanda tamamlanması planlanan okullarımızı inşallah kısa zamanda hizmete açacağız. Yeni okullarımızı içerisinde tüm sosyal donatıları ile modern ve yüksek katlı olmayacak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Okullarımızın ilçemize, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1856 metrekare inşaat alanında 12 sınıflı olarak yapılacak olan ortaokul zemin ve 1. kattan oluşacak. Ortaokul içerisinde, kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar ve servis mekânları yer alacak.