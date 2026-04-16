Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu, öğrencilerin meslekleri yakından tanıması amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü İsa Demir'i ziyaret ederek polis ekiplerini okula davet eden İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Murat Bekdaş'ın çağrısı karşılık buldu. Polis ekipleri, araçlarla okulu ziyaret ederek, öğrencilere mesleklerini tanıttı. Etkinliğe katılan polisler, görevleri hakkında öğrencilere bilgi verirken, kullandıkları araç ve ekipmanları da tanıttı. Öğrenciler, polislik mesleğinin sorumluluklarını ve toplum için önemini yakından öğrenme fırsatı buldu.

Okul Müdürü Murat Bekdaş, öğrencilerin bu buluşmadan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, polislerin samimi anlatımları sayesinde çocukların hem bilgilendiğini hem de keyifli anlar yaşadığını ifade etti.

Etkinliğin öğrencilerin güvenlik bilincini artırdığı ve emniyet teşkilatı ile toplum arasındaki bağı güçlendirdiği vurgulandı. Okul yönetimi, katkılarından dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.