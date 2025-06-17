Konya’nın Akşehir ilçesinde 1 Nisan’dan beri kayıp olarak aranan ve ailesinin televizyon programına katılması sonrası cinayetin ortaya çıktığı olayda katil zanlısı, polis ekipleri eşliğinde yer keşfine katılarak olayı anlattı.

Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi’nde oturan, düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran Mehmet Tural (62), 1 Nisan’da ortadan kayboldu. Tural’dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulunurken jandarma ekiplerince yapılan çalışmada herhangi bir ize rastlanmadı. Tural’ın annesi Melahat Tural oğlunun bulunması için bir televizyon programına katılırken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Tural’ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma devam ederken; Tural’ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin lira para ve 160 bin lira değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini ’istihbaratçı’ olarak tanıtan Kenan Yılmaz’dan (32) yardım istediği öğrenildi.

Suçunu canlı yayında itiraf etti

İstanbul’da yaşayan, Tural’ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir’in Değirmenköy Mahallesi’nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz da televizyon programındaki canlı yayınlara katıldı. Televizyon programında canlı yayınlara katılarak günlerce Tural’ı öldürmediğini iddia eden Kenan Yılmaz, bugünkü canlı yayında suçunu itiraf ederek Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kenan Yılmaz, Tural’ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını ve yaralanan Turan’ın sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını iddia etti. Yılmaz’ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlarca parçalandığı için bulunan kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Bölgede ceset parçaları bulunurken katil zanlısı yer keşfine katıldı

Bölgede çalışma başlatan polis ve jandarma, ceset parçalarına ulaştı. Bunun üzerine İstanbul’dan bölgeye getirilen Yılmaz, olayın gerçekleştiği yerde ekiplere olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Yer keşfinin ardından Yılmaz, işlemlerinin devam etmesi için Akşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.