Samsun'da narkotik ekiplerinin takibinden kaçan şüpheliler, vatandaşların da yardımıyla yaşanan kovalamaca sonucu bir kişi bodrumda saklanırken yakalanırken, kaçanları kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı ve yakalandılar.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde Pazartesi günü meydana geldi. Narkotik ekiplerinin takibinde olan bir araç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış anında çevrede bulunan vatandaşlar, şüphelilerin gittiği istikameti polise bildirerek ekiplere yardımcı oldu.

Yaşanan kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan araçtaki 3 kişi, aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerden biri bir evin bahçesine girerek bodrum katına saklandı. Çevreyi kısa sürede ablukaya alan resmi ve sivil polis ekipleri, saklandığı bodrumda şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrumda yakalanan şahsın Afganistan uyruklu Sahep G.A (26) olduğu ve diğer kaçan 2 Afgan uyruklu şahıs ile birlikte Rize'ye çay toplama içinde çalışmak üzere gittikleri ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Sınır Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Afganları taşıyan araç sürücüsü İbrahim H.yı (56) gözaltına alarak, hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı. Göçmen polisi yaptığı takip ve çalışma sonucu olay yerinden kaçan Afgan uyruklu kaçak göçmenler Şherrayha A.(30) ve Muhammed E.A.'yı (26) Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma sonucu Ordu'dan Rize'ye giderlerken yolcu otobüsünde yakalattı. Yakalanan 3 Afgan uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler.