Rusya Federasyonu Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Federal Servisi yetkilileri, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek iki ülke arasındaki bitkisel ürün ticaretine yönelik detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarete, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Erhan Demir, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ilgili teknik personel ile Rusya Federasyonu Federal Servis temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündemi, iki ülke arasında yürütülen tarım ürünleri ithalat süreçleri ve uygulanan kriterler oldu.

Toplantıda, Türkiye’nin özellikle Trakya bölgesinden ihraç edilen meyve, sebze ve tahıl ürünlerinde uygulanan kalite kontrolleri, karantina önlemleri ve laboratuvar analiz süreçleri masaya yatırıldı. Rus heyet, sahada uygulanan prosedürleri yerinde görmek ve süreci daha yakından izlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik sunumlarını da inceledi.

Yetkililer, bu tür temasların hem ticari ilişkileri geliştirdiğini hem de tarımsal güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.