Yunusemre Belediyesi Tekerlekli Sandalye Dans Projesi ekibi Dansla Farkındalık etkinliğine imza attı. Bedensel Engelli bireylerden oluşan ekip gösterisiyle kendilerine hayran bıraktı.

Yunusemre Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tekerlekli Sandalye Dans Projesi ekibi tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda Dansla Farkındalık etkinliği yaptı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Mesut Doğan ve Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediyesi Koordinatörü Mehmet Karatosun ve vatandaşlar katıldı. Sanat Yönetmenliğini Banu Dağcıoğlu Türkeli’nin yaptığı Tekerlekli Sandalye Dans Projesi ekibi muhteşem gösterisiyle izleyenleri mest etti.

Geçmişten günümüze fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı

Etkinlik kapsamında ‘Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi’ düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyesi Koordinatörü Mehmet Karatosun ve vatandaşlar katıldı. Hasan Kabadağ’ın katkılarıyla Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyetin ilanına kadar geçen zamanda birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.