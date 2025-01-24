Bursa’da bir tekel bayiye 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırı sonucu tekel bayi sahibi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan tekel bayide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayi sahibi Soner Y., dükkanın önünde beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı sonucu tekel bayi sahibi Soner Y., 2 bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.