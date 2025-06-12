Kocaeli’de Bosch servisinin çalışanları beyaz eşya getirdikleri binadan terlik çalarak ayrıldı. Şahsın, "Hoşuma gitti" deyip terliği aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kuruçeşme Fatih mahallesinde meydana geldi. Bosch bayisinden beyaz eşya alan vatandaşın evine yetkili servis elemanları kurulum ve malzeme teslimi için geldi. Çalışanlardan bir tanesi kurulumun ardından binadan ayrılırken terlik çalarak, mesai arkadaşının tuttuğu çöplerin arasına koydu. Çalışanlar hiç bir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.

Görüntülerde şahsın terliği, "Hoşuma gitti" diyerek alması ve binadan ayrılmaları yer alıyor.