Galatasaray, Eyüpspor’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu’yu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli öderken, Ahmed ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray ara transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirdi ve Eyüpspor’da forma giyen Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli öderken, Ahmed ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’ın, Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5 milyon 962 bin 500 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup, 2024-2025 sezonu için net 20 milyon TL, 2025-2026 sezonu için net 50 milyon TL, 2026-2027 sezonu için net 60 milyon TL ve 2027-2028 sezonu için net 75 milyon TL sezonluk ücret alacaktır."