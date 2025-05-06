TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce bu yıl 10’uncusu düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 4 farklı projesiyle ödüle layık görüldü.

Kamu ve özel sektör kurumlarını verimlilik temelli proje geliştirmeye teşvik etmek, başarılı uygulamaların tanıtımını yapmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla her yıl düzenlenen programda TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Operasyonel Mükemmellik ve Yalın İmalat Projesi" ile kazandıkları Savunma Sanayi Kategorisi birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan aldı. TEI bu yılki organizasyonda, Savunma Sanayi Kategorisi’ndeki birincilik ödülünün yanında ayrıca "Atalet Kaynağı Prosesindeki Fikstürlerin Tasarım, Analiz ve İmalatının Yerlileştirilmesi Projesi", "3DSL Ölçüm Otomasyon Projesi" ve "Kimyasal Proses Hatlarının PLC Otomasyon Dönüşümü Projesi" olmak üzere üç projesiyle daha sertifika kazanarak toplamda dört farklı projeyle ödül kazandı. Türkiye’ye havacılık motorları alanında kazandırdığı ilklerle adından söz ettiren TEI, kurumsal verimlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımını operasyonel süreçlerine de yansıtarak önümüzdeki yıllarda da katma değerli projeler üretmeye devam etmeyi hedefliyor.