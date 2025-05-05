Türkiye’nin havacılık motorlarındaki millî gücü TEI, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST Kıbrıs kapsamında, standında sergilediği millî motorlarıyla büyük ilgi gördü. Yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan TEI, Türkiye’nin millî havacılık motorları serüvenini Kıbrıs’ta teknoloji meraklılarıyla buluşturdu.

TEKNOFEST Kıbrıs’ta sergilenen; Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 ve Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, hem genç mühendis adayları hem de savunma sanayi meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. TEI standında havacılık motorlarının tasarım, üretim, montaj ve test süreçlerine dair bilgiler sunulurken, ziyaretçiler millî motorları yakından inceleme fırsatı buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve birçok üst düzey misafir TEI standını ziyaret etti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST coşkusu İstanbul’da devam edecek. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında ödül heyecanı da İstanbul’da yaşanacak. TEI’nin ana yürütücüsü olduğu Turbojet Motor Yanma Odası Tasarımı ve Turbojet Motor Kontrol Ünitesi Tasarımı yarışmalarında ilk 3’e giren takımlar ödüllerine İstanbul’da kavuşacak.