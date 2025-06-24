AKOM, İstanbul’u etkisi altına alacak sıcak hava dalgasına karşı uyardı. 34-37 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte güneş çarpması riski artarken, orman yangınları açısından da kritik günlere giriliyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları tehlikeli sıcaklıklara karşı uyardı. Hazırlanan meteorolojik rapora göre, hâlihazırda yurdumuzun güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasının, Çarşamba (yarın) gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul genelinde sıcaklıkların 34-37°C aralığına kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

ORMAN YANGINI RİSKİNE DİKKAT

Yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgârların etkili olacağı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması önem taşıyor.

GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLMAK ÖNEM TAŞIYOR

Ayrıca, tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor. Özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye ediliyor.