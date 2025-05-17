TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akan kanın durması için çalışıyoruz, huzur için çabalıyoruz. Barış için ateşkes için çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Bingöl Valiliğini ziyaret etti. AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata’nın da katıldığı ziyarette Akar, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta’dan kent ile ilgili bilgi aldı.
Kaynak: İHA