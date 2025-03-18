Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği ile Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Sekreterliği ile Türk Dil Kurumu Başkanlığı arasında düzenlenen İşbirliği Protokolü TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Konuşmasının başında bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı olduğunu anımsatan TBMM Genel Sekreteri Uzun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferde katkısı olan tüm komutanlara ve herkese şükranlarını sundu, şehitlere rahmet dileğinde bulundu.

Geleneksel diplomasinin yanı sıra son yıllarda parlamenter diplomaside de inanılmaz bir artış olduğunu ifade eden Uzun, TBMM ile TDK arasında imzalanan protokolün bu konudaki önemine değindi. Parlamentolar arası diplomasi faaliyetleri yürütülürken hem doğru tercüme hem de doğru kavramsal dil yürütmek adına böyle bir iş birliği protokolüne ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uzun, “bugün yapılan çalışmalar neticesinde bu protokol, bizim için dil ve kavram birliği açısından önemli bir kaynak olacak.” diye konuştu.

İki kurum arasında bu anlamda ilk kez bir işbirliği protokolü imzalandığı bilgisini paylaşan TDK Başkanı Osman Mert ise bu protokolün asıl amacının “terim” çalışması olduğunu söyledi. TBMM’den bu çalışma için teklif geldiğinde çok sevindiklerini ifade eden Mert, “bu uzun vadeli bir çalışma ancak sonuç itibarıyla elimizde bir terim bankamız olacak.” dedi.

Konuşmaların ardından, "İşbirliği Protokolü" TBMM Genel Sekreteri Uzun ve TDK Başkanı Mert tarafından imzalandı.