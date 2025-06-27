Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin 1456 sayılı karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Temmuz 2025’te tatile girmesi beklenirken, çalışma süresinin uzatılmasına dair 1456 sayılı karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine dayandırılan karar, Meclis’in yasama faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi karar, 25 Haziran 2025’teki 101’inci birleşimde alınmış ve TBMM’nin tatil tarihini belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Söz konusu bu uzatma, özellikle kömür santralleri ve maden şirketleriyle ilgili düzenlemeler içeren yasa tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanması için alındığı belirtiliyor.