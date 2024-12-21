TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisinde mevkidaşı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp’te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı. Kuzey Makedonya Meclisindeki karşılama töreninde Kurtulmuş ve Gaşi’nin yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Kurtulmuş daha sonra mevkidaşı Gaşi ile heyetlerini birbirlerine takdim etti. Kurtulmuş ve Gaşi daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy yer aldı.