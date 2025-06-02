TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu makamında ziyaret etti. İkilinin görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. Görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de yer aldı. Dervişoğlu, Kurtulmuş’u kapıda karşılarken görüşme 1 saat sürdü. İkili, görüşmenin ardından basın açıklaması düzenledi. İlk olarak konuşan Dervişoğlu, "Hem Türkiye’nin meselelerini hem de önümüzdeki dönem TBMM’nin daha etkin çalışma yöntemlerine kavuşma yolunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Başkanlık yarışının sonucu belli gibi görünüyor" dedi.

Dervişoğlu’nun ardından konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bugün siyasi partilerimizin genel başkanlarını ve gruplarını ziyaret ettik. Bu çerçevede İYİ Parti Genel Başkanını ve Grubu’nu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye siyasetinde farklı görüşlerin, karşılıklı olarak görüşlerini paylaşması, müzakere ortamının canlı tutulmasının Türkiye siyasetine ve Türk demokrasisine yapılacak en büyük katkılardan birisi olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede Genel Başkan ve arkadaşları ile birlikte kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye’nin hem güncel meselelerini üzerinde özellikle bundan sonraki süreçte devam edecek terörsüz Türkiye’nin oluşturulması bağlamında TBMM’de yürütülecek çalışmalar çerçevesinde görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşma imkanını bulduk" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye’nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesi ile yerleştirilme hususuna olan itirazımızı Meclis Başkanımıza ifade ettim"

İkili, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç hakkındaki soru üzerine Dervişoğlu, "Bu zamana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugünde geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye’yi herkes ister. Ama terörsüz Türkiye’nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol gösterilmesi ile yerleştirilme hususu olan itirazımızı Meclis Başkanımıza ifade ettim. Bu zamana kadar konu ile ilgili devlet katından bilgilendirme yapan tek kişidir. Bu konuda kamuoyunun bilgilere ihtiyacı vardır. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum" dedi.

"Bir komisyon kurulması konusunda Genel Başkan kapıyı kapatmıyor"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulması planlanan komisyon hakkında Kurtulmuş, "TBMM’de bu konu ile ilgili bir komisyon kurulması konusunda Genel Başkan kapıyı kapatmıyor. Takip edeceğimiz usul şudur; Başladığımız ziyaretlerde bunun adımlarını da atıyoruz. Bu komisyonun çalışma prensiplerini ve usullerinin ne olması gerektiği ile ilgili bir istişare sürecimiz olacak. Sonra ortak olarak geliştirdiğimiz bir mutabakat çerçevesinde komisyon çalışmaya devam edecek. Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi önümüzdeki süreçte komisyon marifeti ile gerçekleşecek" diye konuştu.