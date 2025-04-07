Beşiktaş’ın hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Göztepe maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, bu müsabakadan 4 gün sonra bu kez Süper Lig’de Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kartla oyundan atılarak takımını yalnız bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyi de 3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Göztepe’ye 3-1 kaybettiği maçta olduğu gibi 10 kişi tamamladı.

Kartal’da kırmızı kart gören futbolcu da değişmedi.

Kupada İzmir ekibine karşı 36. dakikada gördüğü kırmızı kartla Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sanuç, 4 gün sonra bu kez de ligde Kasımpaşa’ya karşı 44. dakikada kızardı.

Tayyip söz konusu mücadelede 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu’nun yerine oyuna dahil olmuştu.