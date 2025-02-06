Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Betül Erdoğan’ın kaleme aldığı eser, okuyucuları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor.

"Gavurun Kızı" adı kitap, Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan acı bir olayla başlıyor. Kitap, Hesna adında bir kızın yaşadığı travmaları, toplumun acımasızlığını ve hayata tutunma çabasını etkileyici bir dille gözler önüne seriyor. Yazar Betül Erdoğan, okuyucuları derinden etkileyen bu hikayesiyle, savaşın ve tecavüzün insan hayatları üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha hatırlatıyor.

Tavşanlılı yazar Betül Erdoğan, daha önce "Ben Zehra", "Halkasız Köleler", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi kitaplarıyla tanınmıştı. "Gavurun Kızı", yazarın 9. eseri olarak okuyucularla buluşuyor. "Gavurun Kızı", okuyucuları hem duygulandıracak hem de düşündürecek bir eser olarak öne çıkıyor.