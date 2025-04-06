Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden, yamaç paraşütü tutkunları Eskişehir’e yamaç paraşütü için davet edildi.

Yamaç paraşütü pilotu Okan Akça, adrenalin tutkunlarını Eskişehir İnönü semalarında unutulmaz bir hafta sonu deneyimine davet ediyor. Akça, hafta sonları İnönü’de yamaç paraşütü uçuşları düzenlediklerini belirterek, isteyenlerin ulaşımını kendi araçlarıyla sağlayacaklarını müjdeledi.

Doğal güzellikleriyle ünlü İnönü’nün eşsiz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülmek isteyenler için bu harika bir fırsat sunuluyor. Okan Akça, yamaç paraşütünün heyecanını yaşamak isteyen herkesi bu aktiviteye katılmaya çağırıyor. İlerleyen dönemde hedef Tavşanlı Göbel Termal Tepesi olacağı belirtilirken, Akça’nın yamaç paraşütü tutkunlarına bir de müjdesi var. İlerleyen zamanlarda Tavşanlı ilçesinde bulunan Göbel Thermal tepesindeki kayalıklardan da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu. Göbel’in doğal yapısının yamaç paraşütü için oldukça uygun olduğunu belirten Akça, bu yeni lokasyonun da adrenalin tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını ifade etti.

Yamaç paraşütünün eşsiz bir deneyim olduğunu vurgulayan Okan Akça, "Doğayla iç içe, özgürlüğün tadını çıkarabileceğiniz muhteşem bir aktivite. Hafta sonları İnönü’deyiz, gelmek isteyen olursa aracımızla alıp getiririz. İlerleyen dönemde Göbel’de de uçuşlarımıza başlayacağız. Adrenalin seven, yeni deneyimlere açık herkesi bu tür aktivitelere davet ediyorum" şeklinde konuştu.