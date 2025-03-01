Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolu 9. kilometresinde Ramazan A. (46) idaresindeki 16 ACY 940 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ramazan A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü Ramazan A., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.