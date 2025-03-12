Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü programı büyük beğeni topladı.

Programda, Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle seslendirdi. Bu anlamlı video gösterimi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Öğrenciler, hazırladıkları çeşitli etkinliklerle İstiklal Marşı’nın önemini vurguladılar. Program, öğrencilerin hazırladığı özel panoda hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Okul idaresi, programın ardından yaptığı açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ve vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’" ifadelerine yer verdi.

Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun düzenlediği bu anlamlı program, İstiklal Marşı’nın önemini bir kez daha hatırlattı ve öğrencilerin vatan sevgisini gözler önüne serdi.