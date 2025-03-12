Konya’nın Karapınar ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi.

Kültür Merkezindeki programa İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldıktan sonra "Mehmet Akif’in Hayatı" temalı sinevizyon gösterimi, şiir okumaları, "İstiklal Marşı" okul video gösterimi ve "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" tiyatrosu gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Programın sonunda İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.