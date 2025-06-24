Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), mezuniyet töreniyle sağlık ordusuna yeni bireyler kazandırmanın gururunu yaşadı.

Törene KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, Genel Sekreter Kutlu Önal, SHMYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih Sanver, ilçe protokolü, üniversitenin akademik ve idari personeli ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, mezun öğrencilerin konuşmaları ve sertifika takdimleri yer aldı. Sağlık ordusuna katılacak genç mezunları, onları yetiştiren aileleri ve akademisyenleri tebrik eden Rektör Tekin, tüm mezunlara başarılar diledi.

Konuşmasında, mezunların ailelerine ve devlete karşı sorumluluklarına da dikkat çeken Rektör Tekin, "Sizler bugün sadece bir meslek sahibi olmadınız, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da üstlendiniz. Ailelerinize, sizi yetiştiren akademisyenlerinize ve bu imkânları sağlayan devlete karşı borcunuz var. Bu borcu iyi bir insan olarak, mesleğinizi en iyi şekilde icra ederek ve etrafınıza örnek olarak ödeyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Tören, geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi.