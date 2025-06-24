Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabında 618 bağımsız bölüm için gerçekleştirilen kura törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi’nde yürütülen ve Türkiye genelinde örnek gösterilen kentsel dönüşüm projesinin ikinci etap kura törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile daire başkanları da eşlik etti.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni’nde Başkan Büyükkılıç, hak sahipleri ile yakından ilgilenerek, törenin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Projenin ilk etabında 572 hak sahibinin evlerine oturduğunu, yoğun talep üzerine ikinci etabın yapıldığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bizlere her zaman sıcak yaklaşımı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum Bey’e, ayrıca önceki dönem bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapımı devam eden projenin yüzde 90’larda olduğunu ifade eden Büyükkılıç, güvenli bir ortamda yaşayacakları sıcak yuvalarına kavuşmalarını temenni ettiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, deprem yönetmeliklerine uygun, yatay mimari yapıları hayata geçirmeye gayret ettiklerinin altını çizerek, "Çözüm sizlerle iş birliği halinde olur. Yerinde dönüşüm mantığı içerisinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Takıldığımız hiçbir yer olmadı"

İnsanlara teşekkür ve dua etmeyi bilmek gerektiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Biz sizden gördüğümüz sıcaklık ve samimiyet için teşekkür ederiz. Gerek dönüşüme hazırlık aşamasında, gerekse bu süreçleri yönettiğimiz aşamalarda, daire başkanımızın da bize söylediği ‘Allah’a şükür başkanım, takıldığımız hiçbir yer olmadı’ diye ifade etmek suretiyle bizim işimizi kolaylaştırdınız" diyerek hak sahibi vatandaşlara teşekkür etti.

Büyükkılıç, geçmişteki başarılı projelerden de örnek verdi

Melikgazi Belediyesi dönemindeki, geçmişte yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Büyükkılıç, faaliyetlerin adalet, iyi niyet ve fedakâr bir yaklaşımla hayata geçirildiğini, neticede 2 bin konutun anlaşmasını 2 ay gibi kısa sürede gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Sizin memnuniyetiniz bizim için esastır"

Başkan Büyükkılıç, sosyal tesisleri ile ticaret alanları ile konutlarıyla güzel bir semt ortaya çıkan Oruçreis’te vatandaşların huzurlu bir şekilde oturmaları temennisinde bulunarak, "Sizin memnuniyetiniz bizim için esastır" dedi. Büyükkılıç, Kayseri’de hizmetlere devam ettiklerini ifade ederek, "Gece demeden gündüz demeden sizler için çabalıyoruz. Cenab-ı Allah hizmet için, dua almak için ömür versin" şeklinde konuştu.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap kapsamında 26 blokta 618 bağımsız bölüm bulunduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ise söz konusu bağımsız bölümlerin kura çekimi için bir araya geldiklerini söyledi. Türkmen, yaptığı bilgilendirmede katılımcılara, proje ve sürece ilişkin detaylı bilgilendirmede bulunarak konutların eylül ayında, okullar açılmadan önce teslim edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından, noter eşliğinde 90 m,120 m ve 140 m konutların hak sahipleri için kura töreni gerçekleştirildi.

Modern yaşamın yeni adresi: Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi

Kura çekimi ile 618 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken, projede birinci ve ikinci etap olmak üzere toplamda 1100 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlanmış oldu.

Oruçreis Mahallesi, şehir hayatının dinamizmini ve doğayla iç içe yaşamı bir araya getiren örnek bir kentsel dönüşüm projesiyle yenileniyor. Modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen proje, deprem riski taşıyan yapıların yerine çevre dostu, fonksiyonel ve konforlu konutlar kazandırarak Kayseri’de kentsel dönüşümün yüz akı projeleri arasında yer aldı.

"En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye" ödülü

Ayrıca bu proje ile Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde "En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye" ödülüne layık görüldü.