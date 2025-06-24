Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Belediye personeli, belediye hizmet binasında kurulan stantta gönüllü olarak kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle sadece şehir hizmetlerinde değil, toplum sağlığı ve dayanışma alanlarında da örnek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve hayati bir konuya dikkat çekmek amacıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kurulan geçici kan bağışı standına personel yoğun ilgi gösterdi.

Gönüllü bağışçılar, bağış öncesi sağlık taramasından geçirilerek uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Uygunluk testlerinin ardından stantta kayıt işlemlerini tamamlayan personel, bağış sürecine katılarak kanın hayati önemine dikkat çekti.

Kampanyaya sadece belediye çalışanları değil, belediyeye işlem için gelen vatandaşlar da destek verdi. Bağışçılar, bu tür sosyal projelerin hem bilinç oluşturduğunu hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, kan vermekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

ERÜ Kan Merkezi yetkilileri ise kampanyaya katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür ederek, bu tür iş birliklerinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca organizasyonun hayata geçirilmesinde öncülük eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a da özel teşekkürlerini ilettiler.