Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde işçi servisinin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolu Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Domaniç istikametine seyir halindeki İ.K. (54) idaresindeki 33 AGN 680 palakalı tıra tali yola döndüğü sırada, Domaniç’ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.K. (56) idaresindeki 43 S 2187 plakalı işçi servisi tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Kazada servis şoförü ve serviste yolcu olarak bulunan M.K. (48), A.Ş. (48), E.A. (30), K.S. (57), M.B. (55), R.K. (37), İ.E. (44) ve Ü.M.A. (53) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.