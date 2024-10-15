Kütahya’nın gözde ilçesi Tavşanlı’da doğa severler unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Ayvalı Köyü’nde düzenlenen doğa yürüyüşü, katılımcılara hem spor yapma hem de doğanın tadını çıkarma fırsatı sundu. Yaklaşık 8,5 kilometrelik rota üzerinde ilerleyen yürüyüşçüler, köyün eşsiz doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buldu. Yeşilin her tonunun bir arada olduğu ormanlık alanlar, tertemiz hava ve kuş sesleri, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Yürüyüşün ardından yapılan değerlendirmede katılımcılar, "Doğada olmak insana ayrı bir huzur veriyor. Stresli şehir hayatından uzaklaşarak kendimize zaman ayırmak çok önemli. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için çok faydalı" şeklinde düşüncelerini belirttiler.