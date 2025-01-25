Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın projelerinden olan “Talim ve Tashih-i Huruf Kursu” tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli eğitim projelerinden biri olan Talim ve Tashih-i Huruf Kursu, 3 aylık bir sürecin ardından sona erdi. Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından 1 Kasım 2024’te başlatılan ve yaklaşık üç ay süren “Talim ve Tashih-i Huruf Kursu”, 23 Ocak 2025 tarihinde yapılan bitirme sınavıyla tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren 15 görevli, belgelerini düzenlenen törenle aldı. Program, Tavşanlı Diyanet Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleşti ve yoğun bir katılıma sahne oldu.

Törende belge alanlar, ilahi sunumlarıyla davetlilere güzel anlar yaşattılar.

Programda Tavşanlı İlçe Müftüsü Muhsin Asan ve Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, kursun önemine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmalarda, eğitimin manevi boyutuna dikkat çekilerek bu tür projelerin devamlılığının gerekliliği vurgulandı. İlçe Müftüsü Muhsin Asan yaptığı konuşmada , “Üç ay boyunca büyük bir özveriyle çalışarak bu eğitimi başarıyla tamamlayan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Talim ve Tashih-i Huruf Kursu, hem kişisel gelişim hem de görev bilincini artırma açısından büyük bir önem taşıyor. Kur’an-ı Kerim’i doğru okumak ve okutmak gibi bir vazifemiz var. İnşallah bu eğitimlerle toplumumuza daha faydalı hizmetler sunacağız” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

İl Müftüsü Dr. İrfan açık ise, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, düzenlenen program ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Bu tür kurslar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi hizmet anlayışının temel taşlarından biridir. Talim ve Tashih-i Huruf Kursu gibi eğitim projeleriyle hem bilgimizi pekiştiriyoruz hem de vatandaşlarımıza daha bilinçli bir şekilde hizmet ediyoruz. Eğitim, mesleğimizin ve inancımızın olmazsa olmazıdır. Katılımcıları tebrik ediyor, emeklerinden dolayı eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.”