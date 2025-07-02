Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan balık ölümleri bölge halkını ve yetkilileri tedirgin etti.

Ada Mahallesi’nde taşkın koruma su kanalı içerisinde ölü balıkları fark eden duyarlı vatandaşlar hemen 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç ve Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral olay yerine gelerek incelemede bulundu. Bölgeye sevk edilen Tavşanlı Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kanaldan su numuneleri alarak detaylı analiz için laboratuvara gönderdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, hayatta kalan balıkların zarar görmesini engellemek amacıyla harekete geçti.

Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanala su takviyesi yaparak su seviyesini yükseltti ve oksijen oranını artırmayı hedefleyen çözüm arayışına gitti. Bölgede balıkların neden öldüğü konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili her türlü ihtimalin göz önünde bulundurularak konu ile ilgili gerekli tüm önlemlerin alındığı yetkililerce ifade edildi.