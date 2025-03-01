Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde pide fiyatı 400 gramı 30 TL olarak belirlendi.

Alınan karara göre, 400 gram sade pide 30 TL, 400 gram susamlı pide ise 35 TL’den satışa sunuluyor. Fırınlarda satılacak pide fiyatları, vatandaşların Ramazan ayındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak belirlendi. Tavşanlı Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde ise 400 gram ramazan pidesi 25 TL’den satılacak. Belediyenin sunduğu bu fiyat, özellikle dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir seçenek olacağı yetkililerce ifade edildi.

Tavşanlı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hasan Bayram, yaptığı açıklamada, "Ramazan pidesi, iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Fiyatları belirlerken hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnun olacağı bir denge kurmaya özen gösterdik. Tavşanlı Belediyesi’nin Halk Ekmek büfelerinde sunulan 25 TL’lik pide, halkımız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Ramazan ayının bereketli ve huzurlu geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.