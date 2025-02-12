Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Tavşanlı ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüklerinde 2025 yılı programları ve gerçekleşmeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil Başkanlığındaki toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı, şube müdürleri, ilgili işletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılı programlarını gerçekleştirmedeki gayretlerinden dolayı kurum personeline teşekkür eden Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2025 yılı programlarının da Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi, orman yangınları konusunda köylülerinin eğitilmesi ve gönüllü eğitimlerine devam edilmesi talimatını verdi.