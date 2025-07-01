Denizli’nin Tavas ilçesi Orta Mahalle’de içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları kapsamında Şehit Albay Karaoplanoğlu Caddesinde devam eden çalışmalar nedeniyle 4 gün boyunca su kesintileri yapılacağı duyuruldu.

Tavas merkez Orta Mahalle’de içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları kapsamında, Şehit Albay Karaoplanoğlu Caddesinde devam eden çalışmalar nedeniyle 1, 2, 3, 4 Temmuz 2025 günleri 09.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Kesintiden Orta Mahallemiz etkilenecektir. Mahalle sakinlerimizin kesintilerden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları önemle rica olunur. Devam eden çalışmalar süresince göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" denildi.