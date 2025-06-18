Denizli Tavas Devlet Hastanesi’nde birçok hastalığın cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilen minimal invaziv yöntemlerle tedavi edildiği, modern tıbbın en gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinden biri olan girişimsel radyoloji uygulamaları yapılmaya başlandı.

Tavas Devlet Hastanesi’nde Girişimsel Radyolojik işlemleri uygulayacak olan Radyoloji Uz.Dr. Eren Tanrıseven, girişimsel radyoloji hakkında detaylı bilgi verdi. Girişimsel radyolojinin ultrason, bilgisayarlı tomografi(BT) ve anjiyografi gibi görüntüleme teknikleri eşliğinde yapılan tanı ve tedavi işlemlerini kapsadığını özellikle kanser tedavisinde, damar tıkanıklıklarında biyopsi ve drenaj gibi işlemlerde cerrahiye alternatif sunduğunu hastalara daha az ağrı ve daha kısa sürede iyileşme süresi tanıdığını söyledi. Tanrıseven, "Girişimsel radyolojideki işlemler görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak, tedaviyi yönlendirir. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş kesiler yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır. Girişimsel radyologlar önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştireceği işlemi planlar. Daha sonra, görüntüleme kılavuzluğunda genelde lokal veya gerektiğinde genel anestezi altında işlemler gerçekleştirilir " şeklinde konuştu.

Tavas Devlet Hastanesi’nde girişimsel radyoloji hizmetlerinin aktif olarak sunulduğunu bu sayede hastaların büyük ameliyatlara gerek kalmadan, ileri teknoloji destekli yöntemlerle tedavilerinin yapılabildiğini belirten Uz.Dr. Eren Tanrıseven; "Tavas Devlet Hastanesi’nde girişimsel radyolojide birçok hastalığın tedavisini gerçekleştireceğiz. Bunlardan bazılarına bakacak olursak, Asit Drenajı (karın sıvısı boşaltma); Karaciğer hastalığı veya başka nedenlerle karında biriken sıvı ağrı ve şişkinlik yapabilir. Ultrason eşliğinde bu sıvı dışarı alınır. Plevral Efüzyon Drenajı (Akciğer Zarındaki Su Boşaltma); Akciğer zarları arasındaki sıvı birikmesi, nefes darlığına neden olur. Ultrason yada tomografi eşliğinde sıvı ince bir tüple dışarı alınır. Apse, Kist ve Koleksiyon Tedavisi; Vücutta oluşan apse, iltihap yada sıvı birikimi cilt üzerinden bir tüple boşaltılır. Kalıcı ve Geçici Kateter Uygulamaları; Port katater, geçici santral damar yolu gibi işlemler girişimsel radyolojiyle kolayca yapılır. Biyopsiler; Tiroid, meme gibi tümörler ve doku örneklemesi ile alınan biyopsiler ultrason ve tomografi eşliğinde güvenli bir şekilde yapılır. Lezyonlarla Mücadele; Bazı kist ya da tümörlere doğrudan ilaç uygulanabilir ya da içerikleri boşaltılabilir" dedi.

Radyoloji Uz. Dr. Eren Tanrıseven; diğer kliniklerden konsültasyon ve polikliniğe başvuru ile hasta kabul ettiklerini belirterek; "Tavas Devlet Hastanesi olarak Tavas halkının tıbbın gelişen bu alanından mahrum bırakmamak, tanı ve tedavide hastalarımıza mümkün olan en kısa sürede destek olmak adına Girişimsel Radyoloji birimimizde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.